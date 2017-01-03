Экс-глава департамента детского футбола «Зенита» возглавил «Флору»

Бывший руководитель департамента детского и юношеского футбола петербургского «Зенита» Арно Пайперс вновь возглавил «Флору», сообщается на официальном сайте клуба. Ранее Пайперс тренировал эстонский клуб с 2000 по 2004 год.
«Я рад вернуться в клуб спустя почти 13 лет, хотя был удивлён, когда ко мне обратились с такой просьбой. Перед тем как согласиться, я попросил два месяца, чтобы всё обдумать. Радует, что клуб сохранил структуру, уделяет внимание молодёжи, а также создал прочный фундамент для движения вперёд», — сказал Пайперс.
В «Зените» Пайперс работал с конца 2008 по февраль 2010 года.