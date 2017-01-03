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Хесус Навас может вернуться в «Севилью»

3 января 2017, вторник. 09:18. Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас может вернуться в Испанию. Летом этого года у 31-летнего хавбека истекает контракт с «горожанами», и клуб пока не выразил желания продлевать соглашение. Как сообщает AS, интерес к возвращению Наваса в свой состав проявляет «Севилья».

По информации источника, с 1 января испанец может вести переговоры с другими клубами, и «Севилья» вскоре намерена обратиться к представителям игрока, чтобы достичь договорённости о его переходе после истечения контракта с «Манчестер Сити». Навас является воспитанником «Севильи» и выступал за команду с 2003 до 2013 года.
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити ФК Севилья Хесус Навас Возможные трансферы
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