Хесус Навас может вернуться в «Севилью»

Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас может вернуться в Испанию. Летом этого года у 31-летнего хавбека истекает контракт с «горожанами», и клуб пока не выразил желания продлевать соглашение. Как сообщает AS, интерес к возвращению Наваса в свой состав проявляет «Севилья».
По информации источника, с 1 января испанец может вести переговоры с другими клубами, и «Севилья» вскоре намерена обратиться к представителям игрока, чтобы достичь договорённости о его переходе после истечения контракта с «Манчестер Сити». Навас является воспитанником «Севильи» и выступал за команду с 2003 до 2013 года.