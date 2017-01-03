Болельщик «МЮ» умер после сердечного приступа во время матча с «Вест Хэмом»

Болельщик «Манчестер Юнайтед» умер на стадионе «Олимпийский» в Лондоне во время матча манкунианцев в 20-м туре чемпионата Англии против «Вест Хэм Юнайтед». У фаната случился сердечный приступ, ему сделали сердечно-лёгочную реанимацию, но так и не сумели спасти.
«Все в „Манчестер Юнайтед“ глубоко опечалены после новости о том, что один из наших фанатов скончался во время матча с „Вест Хэмом“, — говорится в заявлении пресс-службы „красных дьяволов“.
«МЮ» обыграл «Вест Хэм» со счётом 2:0 благодаря голам Хуана Маты и Златана Ибрагимовича.