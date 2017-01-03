«Анжи» рассматривает кандидатуры Карпина и Григоряна

«Анжи» пока не определился с кандидатурой главного тренера, сообщает «Спорт-экспресс».
Ранее руководство дагестанцев достигло соглашения с Фёдором Щербаченко о том, что он будет руководить командой до конца сезона, однако после того, как владельцем «Анжи» стал Осман Кадиев, было принято решение не заключать соглашение с Щербаченко, а также расстаться со спортивным директором Сергеем Доронченко. По данным источника, теперь за селекцию в махачкалинском клубе будет отвечать Александр Танцюра.
На сегодняшний день на пост главного тренера «Анжи» рассматриваются трое специалистов. Это рулевой «СКА-Хабаровск» Александр Григорян, знакомый с Кадиевым по сотрудничеству в нижегородской «Волге», Леонид Назаренко, работавший с Кадиевым в махачкалинском «Динамо», а также бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.