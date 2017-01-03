Фелипе Мело может перейти в «Палмейрас» в ближайшие 24 часа

Полузащитник «Интера» Фелипе Мело близок к переходу в «Палмейрас» и может оформить трансфер в стан бразильского клуба в ближайшие 24 часа, сообщает Calciomercato. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку со стороны «Сан-Паулу».
Бразилец присоединился к «нерадзурри» летом 2015 года из «Галатасарая», однако ни при Франке де Буре, ни при Стефано Пиоли он не смог завоевать твёрдое место в основном составе.
В текущем сезоне 33-летний футболист провёл в чемпионате Италии всего пять матчей, не отметившись результативными действиями.