«Суонси» объявил о назначении нового главного тренера

«Суонси Сити» объявил о назначении Пола Клемента на пост главного тренера. Как сообщает официальный сайт английского клуба, соглашение со специалистом подписано на 2,5 года. 44-летний англичанин ранее являлся помощником главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.
За матчем с «Кристал Пэлас» он будет наблюдать с трибун и дебютирует на тренерском мостике «Суонси» 7 января, когда «лебеди» сыграют с «Халл Сити» в Кубке Англии.
Предыдущим наставником «Суонси» был американский специалист Боб Брэдли, уволенный спустя три месяца после назначения. В таблице английской Премьер-лиги «Суонси» после 19 матчей располагается на последней строчке.