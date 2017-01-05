Маттеус: Мюллеру будет сложно найти своё место в основном составе «Баварии»

Бывший футболист миланского «Интера» и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о проблемах нападающего немецкого гранда Томаса Мюллера. Футболист сборной Германии по итогам 16 туров Бундеслиги принял участие в 13 матчах и отметился лишь одним голом.
«Мюллеру во втором круге национального первенства вновь будет сложно найти своё место в основном составе «Баварии». В системе игры Карло Анчелотти для Мюллера нет чётко обозначенной позиции на поле. В сегодняшней тактике «Баварии» команде скорее нужен полузащитник атакующего плана, который действовал бы позади Роберта Леандовского. Например, на это способен Тьяго Алькантара. Роббен на правом фланге выглядит явно сильнее Мюллера. Кроме того, считаю, что Саншеш будет играть чаще», — цитирует Маттеуса Sport Bild.