«Стандард» получил € 800 тыс. от перехода Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Бельгийский «Стандард» получил € 800 тыс. от перехода полузащитника Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает Voetbal International. Бельгиец является воспитанником «Стандарда», за который играл с 2006 по 2011 год.
3 января «Зенит» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» достигли соглашения о переходе Витселя. Ранее в СМИ сообщалось, что бельгиец может заработать в Китае примерно $ 80 млн. Витсель присоединился к сине-бело-голубым в сентябре 2012 года и провёл за пять сезонов в Петербурге 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.