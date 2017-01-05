«Бавария» не хочет продавать Бадштубера

Руководство «Баварии» не заинтересовано в продаже защитника Хольгера Бадштубера, в услугах которого заинтересован «Гамбург». Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти. Ранее стало известно, что футболист провёл переговоры с немецким клубом.
«Если Хольгер хочет уйти, мы не будем препятствовать этому. Но мы готовы отдать его в аренду, мы не хотим продавать Бадштубера», — цитирует Анчелотти Daily Mail.
Контракт 27-летнего Бадштубера истекает летом 2017 года, а переговоры о новом соглашении пока не начинались.