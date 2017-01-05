Моджи: несомненно, лучшее качество Зидана — его харизма

Бывший исполнительный директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи поделился мнением о работе главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Моджи задали вопрос о том, какое качество во французском специалисте он считает наилучшим.
«Несомненно, лучшее качество Зидана — его харизма. В «Реале» много футболистов мирового уровня, и Зидан способен добиваться того, чтобы его уважали все. Можно также сказать, что Зидан – один из всех в команде. Зидан был чемпионом, когда играл. И это позволяет ему работать с лёгкостью. В качестве тренера он просит от своих подопечных того же, что он сам когда-то делал на поле», — приводит слова Моджи Bernabeu Digital.
Зидан возглавил «Реал» по ходу предыдущего сезона, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.