Маццарри хочет видеть бывшего хавбека ЦСКА Хонду в «Уотфорде»

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда, известный в России по выступлению за ЦСКА, может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает Football Italia.
В услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Уотфорд» и лично главный тренер Вальтер Маццарри. Руководство английского клуба рассчитывает арендовать японца. Отметим, что контракт Кейсуке Хонды с «Миланом» истекает летом 2017 года.
Ранее агент футболиста сообщил, что контактировал с некоторыми китайскими клубами, но Хонда предпочитает перебраться в MLS.