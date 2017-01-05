«Осасуна» уволила Капарроса спустя менее двух месяцев после назначения

Совет директоров «Осасуны» принял решение уволить Хоакина Капарроса с поста главного тренера команды. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, сегодня состоится пресс-конференция, на которой клуб объяснит принятое решение.
До конца сезона командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет руководить спортивный директор Петар Васильевич.
Капаррос был назначен на пост наставника «Осасуны» 8 ноября 2016 года, после того как эту должность покинул Энрике Мартин Монреаль.
Под руководством Капарроса «Осасуна» провела пять матчей в чемпионате Испании и все проиграла с общим счётом 1:13. После 20 туров клуб находится на последнем месте в таблице Примеры.