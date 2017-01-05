Эдер не собирается уходить из «Интера»

Нападающий «Интера» Эдер Ситадин Мартинс не намерен покидать команду во время январского трансферного окна, несмотря на малое количество игрового времени. Об этом заявил сам футболист, который перешёл в миланский клуб из «Сампдории» в январе 2016 года.
«Я слышал, что обо мне говорят, но я оставляю эти слухи своему агенту. Я не хочу ничего менять в январе, но в футболе никогда не знаешь, что может произойти. Пока все мои мысли связаны с «Интером», — сказал Эдер в эфире Mediaset Premium.
В нынешнем сезоне Эдер принял участие в 14 матчах итальянской Серии А, но лишь 7 раз выходил на поле в основном составе. На счету итальянца 1 гол и 1 результативная передача.