Агуэро: когда впервые увидел Месси, не мог понять, кто этот малыш

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро вспомнил, как познакомился с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
«Как-то в юношеской сборной Аргентины мы обедали вместе, а Лионель сидел рядом со мной. Все ребята обсуждали бутсы, которые он привёз из США. Я не мог понять, как он их достал и кто вообще этот малыш? Я спросил, как его зовут. Он ответил: «Лионель. Лионель Месси». Тогда я понятия не имел, кто это. Просто хотел узнать, как он достал эти бутсы. Затем один из партнёров по команде сказал мне: «Ты не знаешь, кто это? Это Месси, малыш из «Барселоны». Тогда я понял, кто это. Но могу сказать одно – он тогда знал, кем был я.
Нужно лишь поздороваться с Лионелем, чтобы понять, насколько хороший он человек. Многие не знают этого, так как он не любит показывать это на публике. Он обычный парень, который хорошо шутит, как и все аргентинцы. Месси ладит со всеми. Только на футбольном поле он перестает быть обычным. Месси сильнее всех в мире, включая остальных номинантов на награду лучшему игроку года ФИФА. Говорю это не просто потому, что он мой друг. Я тренируюсь с ним и всё вижу своими собственными глазами. Вижу то, что он делает, и так не делает больше никто. Он лучший в мире», – цитирует Агуэро пресс-служба ФИФА.