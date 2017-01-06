Вальверде: игроки «Атлетика» устали, играя вдевятером под прессингом «Барселоны»

Главный тренер «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.
«Это была напряжённая игра, какими бывают все встречи с „Барселоной“. Мы хорошо провели первый тайм и продолжили в том же духе во втором. Затем великолепный гол забил Месси.
Мы вынуждены были сидеть глубоко в защите из-за двух удалений и к концу встречи были очень уставшими из-за давления соперника. К счастью, „Барселона“ не сумела забить второй мяч и теперь у нас есть небольшое преимущество в противостоянии.
»Атлетик" не впервые действуем с «Барсой» в таком ключе. Это лучший план на игру с каталонцами. Матчи на «Камп Ноу» всегда тяжелы, но у нас есть небольшой перевес. Мы уже сыграли лучше, чем в прошлом году, когда уступили 1:2 в первом же матче. Вопрос о том, кто выйдет в четвертьфинал по-прежнему открыт, но мы довольны исходом сегодняшней игры", — цитирует Вальверде Football Espana.