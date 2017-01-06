Венгер даст Санчесу отдых в матче с «Престоном»

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес пропустит матч третьего раунда Кубка Англии с «Престон Норт Энд», который состоится 7 января. По мнению наставника «канониров» Арсена Венгера, чилийцу нужен отдых.
«Алексис хочет играть всегда и удивляется, если я не выпускаю его на поле. С другой стороны, меня критикуют, что я слишком много его использую.
Но я давно решил для себя, что бы ни произошло, в январе он получит передышку. Нельзя забывать, что на матчи сборных он летает в Чили. Дорога занимает более двух тысяч миль, после чего он спустя день должен выходить на поле.
Любому человеку нужен отдых. Алексис устал физически и морально. Это заметно», — цитирует Венгера Goal.
В текущем сезоне АПЛ Санчес отыграл все 20 матчей и лишь один раз был заменён по ходу игры. На его счету 13 голов.