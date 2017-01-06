Хёнесс раскритиковал «Баварию» за работу с детско-юношескими командами

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс раскритиковал клуб за работу с детско-юношескими командами. Хёнесс считает, что в этом вопросе дела у немецкого гранда обстоят не очень хорошо.
«В этом вопросе мы должны оглянуться на себя и признать свои ошибки. Мы должны принять, что не работали соответствующим образом с детско-юношескими командами. Скоро у нас будет новый центр по подготовке футболистов разных возрастных категорий, но это не значит, что их становление звёздами – нечто само собой разумеющееся. Мы должны серьёзно поработать, чтобы собрать урожай», — цитирует Хёнесса tz.