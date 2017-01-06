Лам: раньше мы очень много бегали без мяча на сборах, сейчас всё изменилось

Капитан «Баварии» Филипп Лам вспомнил свою первую тренировку в профессиональной команде, а также сравнил, чем сейчас сборы в мюнхенской команде отличаются от тех, когда он начинал карьеру в «Баварии».
«Первую тренировку помню очень хорошо. Это было под руководством Оттмара Хитцфельда летом на Тегернзее. Я был игроком молодёжной команды, но был вызван на тренировку с основой. Для меня это был особенный опыт. Скорости были совершенно другими, нежели в „молодёжке“. Как же давно это было.
Сейчас я получаю больше удовольствия от сбора, чем в начале карьеры. Тогда мы очень, очень много бегали без мяча. Помню, что сразу после подъёма в семь утра мы шли на пробежку, а потом у нас было ещё две тренировки. Сегодня мы работаем очень интенсивно, но практически всегда с мячом. Многое изменилось, но не изменилось одно — мне не нравится быть вдалеке от семьи и дома», — цитирует 33-летнего игрока официальный сайт мюнхенской команды.