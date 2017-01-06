«Рома» обошла «Милан» в борьбе за Деулофеу

Нападающий «Эвертона» Херард Деулофеу может продолжить карьеру в Италии. «Рома», по информации Sky Sport Italia, обошла «Милан» в борьбе за испанца, который должен заменить Мохамеда Салаха. Египтянин отправляется на Кубок Африки.
«Ромы» готова арендовать 22-летнего Деулофеу с последующим правом выкупа. «Милан» опцию выкупа в своё предложение не включал.
Между тем директор «Ромы» Рики Массара встретился с представителями «Эвертона», чтобы обсудить возможный переход Деулофеу, чей контракт с «ирисками» действует до лета 2018 года.