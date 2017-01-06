Левандовски: в последние два года в концовке сезона у нас были проблемы

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски выразил уверенность в том, что в концовке нынешнего сезона команда будет в соответствующем функциональном состоянии. Польский футболист отметил, что в последние два года дела в этом вопросе в немецком гранде обстояли не очень хорошо.
«Во втором круге нынешнего сезона мы будем играть ещё лучше. Мы будем выглядеть лучше как тактически, так и физически. В последние два года в концовке сезона у нас были проблемы. Как в плане физической подготовки, так и в отношении травмированных игроков», — приводит слова Левандовского tz.