Гаскойн вернулся в реабилитационный центр, чтобы избавиться от своих «демонов»

Бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн вернулся в реабилитационный центр. Гаскойн известен своей любовью к выпивке, но в 2017 году он решил избавиться от своих «демонов». Mirror пишет, что англичанин хочет завязать с алкоголем.
«Пол хочет, чтобы все знали, что он отправился в реабилитационный центр. Он прилагает серьёзные усилия, чтобы освободиться от своих демонов и пытается перестать пить. Я не религиозен, но если вы такой, помолитесь за него», — говорится в заявлении, которое сделал представитель Гаскойна.
В конце декабря 2016 года Пол Гаскойн был госпитализирован после драки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Гаскойн нарушал общественный порядок и выкрикивал расистские лозунги.
Будучи футболистом, он выступал в составе «Ньюкасла», «Миддлсбро», «Эвертона», «Тоттенхэма», «Лацио» и «Рейнджерс». Гаскойн, который входит в зал славы английского футбола, в составе сборной Англии сыграл 57 матчей и забил десять мячей.
В 2006 году в свет вышла книга «Быть Газзой: Бороться с моими демонами», в которой бывший футболист рассказал о расстройстве личности и алкоголизме.