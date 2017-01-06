Клопп: Коутиньо и Матип на подходе, но против «Плимута» не сыграют

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья футболистов в преддверии матча 1/32 финала с «Плимут Аргайл», который состоится 8 января. Вне игры по-прежнему остаются Филиппе Коутиньо, Жоэль Матип, Дэниел Старридж и Джеймс Милнер.
«Уверен, что на поле появятся новые люди. Старридж? Он до сих пор не тренировался. Вероятно, сегодня он будет тренироваться. Коутиньо и Матип на подходе, но не в этот уик-энд. Милнер? У него есть небольшие проблемы, мы не будем рисковать», — цитирует Клоппа Mirror.
Матч «Ливерпуль» — «Плимут Аргайл» начнётся в 16:30 мск.