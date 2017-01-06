Бывший главный тренер «Терека» Талгаев возглавил «Тараз»

Главным тренером «Тараза» был назначен бывший наставник грозненского «Терека» Ваит Талгаев, сообщает официальный сайт клуба. Специалист уже работал с командой из Тараза в 1996-1997 и 2010-2011 годах, когда привёл к золотым медалям чемпионата Казахстана в 1996 году.
С «Тереком» 63-летний специалист выиграл Кубок России, турнир в первом дивизионе России, дважды поднимаясь с командой в РФПЛ.
В сезоне 2016 года в «Таразе» работал украинский специалист Юрий Максимов, покинувший клуб после завершения контракта.