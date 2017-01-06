Ибрагимович: у меня необычное тело, я сравниваю себя с животным в этом плане

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что доволен своим физическим состоянием. 35-летний швед похвалил главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью, составившего для него программу подготовки к матчам.
«Чувствую себя хорошо, я в форме. Тренер составил для меня отличную программу. Он адаптировал мои физические способности к матчам в этой лиге. Подготовка, игра и последующее восстановление хорошо совмещены, по этой причине я могу провести на поле весь матч. Всё это важно, ведь у меня необычное тело, я сравниваю себя с животным в этом плане», — цитирует Ибрагимовича официальный сайт «МЮ».