Пятов: пока всё для «Шахтера» складывается хорошо

Голкипер «Шахтёра» Андрей Пятов рассказал о своём отпуске и выразил надежду, что 2017 год сложится для «горняков» не хуже предыдущего.
«Конечно, соскучился по всему: партнёрам по команде, тренировочному процессу, матчам. Тренируемся, кстати, вместе с Антоном Каниболоцким. Поначалу было тяжеловато, а сейчас уже втянулись. У каждого есть программа занятий, составленная нашими специалистами по физподготовке, поэтому нахожу время улучшить свои кондиции. Впереди ответственный этап. Нам нужно хорошо поработать на сборах и подготовиться к встрече с «Сельтой».
Хочется, чтобы этот год был не хуже предыдущего. Пока всё для «Шахтёра» складывается хорошо. Мы сделали неплохой задел в чемпионате, вышли в евровесну. Если продолжим в том же духе, обязательно добьёмся поставленных целей», — цитирует Пятова сайт «Шахтёра».