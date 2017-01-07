«Спартак» приостановил переход Ромуло во «Фламенго», требуя компенсации

«Спартак» требует с «Фламенго» компенсации за переход полузащитника Ромуло, сообщает GloboEsporte.
По информации издания, московский клуб приостановил переход 26-летнего футболиста в новую команду и требует с «Фламенго» компенсации за трансфер. Футболист и его агент продолжают вести переговоры о досрочном расторжении соглашения, а бразильский клуб не хочет вмешиваться в этот процесс. Ранее сообщалось, что представители обоих клубов уже согласовали последние детали трансфера, а переход Ромуло должен состояться 11 января.
В нынешнем сезоне Ромуло провёл за «Спартак» восемь матчей (три в стартовом составе) в российской Премьер-Лиге. Хавбек выступает за команду с 2012 года.