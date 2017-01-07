Таски опроверг слухи об уходе из «Спартака»

Защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал слухи из турецких СМИ о том, что он в ближайшее время перейдёт в «Трабзонспор».
«В СМИ появляются много слухов, но они не являются правдой. В конце прошлого года я травмировал колено, из-за чего ездил лечиться в Германию. Были разговоры, что я якобы даже был в Стамбуле, но и это не правда. Я скоро присоединись к сборам с командой, с которой у меня контракт ещё на 1,5 года, Я всем доволен в «Спартаке».
Помимо турецких клубов мне поступают предложения и из чемпионатов Германии и Испании, но это происходит всё время и является нормальным процессом. Сейчас я отправляюсь в тренировочный лагерь «Спартака» и сконцентрирован на второй половине сезона РФПЛ», — цитирует Таски Ajansspor.
Ранее сообщалось, что Таски подписал контракт с «Трабзонспором», рассчитанный на 3,5 года, а его зарплата составит € 2,3 млн в год.
В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги защитник провёл в составе «Спартака» восемь игр (семь в основном составе) и забил один гол.