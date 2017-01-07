Бензема вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема в матче 17-го тура испанской Примеры с «Гранадой» забил свой 172-й гол за мадридский клуб.
Таким образом, 29-летний французский форвард по количеству голов за «Реал» опередил Эмилио Бутрагеньо (171) и вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «сливочных». Столько же голов за «Королевский клуб» забил Пирри. На седьмом месте располагается Франсиско Хенто (182 ).
Лучшим бомбардиром в истории «Реала» является Криштиану Роналду (381), вторым идёт Рауль (323), третьим — Альфредо Ди Стефано (308).