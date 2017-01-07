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Коман: начал работать с мячом, друг снова у меня в ногах

7 января 2017, суббота. 17:34. Футбол
Форвард «Баварии» Кингсли Коман рассказал о процессе восстановления. В начале ноября Коман во время пребывания в сборной Франции получил разрыв связки коленного сустава и повредил голеностоп. Из-за травмы голеностопа в августе он также пропустил четыре недели.

«Начал работать с мячом. Замечательно, что „мой друг“ снова у меня в ногах, я очень этому рад. Психологически было трудно. Как только я снова начал чувствовать себя хорошо, получил новую травму. Для меня это было непростое время. Семья и клуб сделали всё, чтобы мне помочь. На несколько дней отправился домой во Францию, мне это пошло на пользу. После возвращения начал усердно работать над возвращением в строй, хотя это было и непросто. Сейчас приближаюсь к концу этого пути и снова улыбаюсь», — цитирует Комана сайт «Баварии».
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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Бавария Кингсли Коман Травмы — футбол
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7 января 2017, суббота
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