Хашиг: переход Смолова в «Боруссию»? «Краснодар» не намерен продавать лидеров

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал информацию об интересе к нападающему команды Фёдору Смолову со стороны дортмундской «Боруссии». Ранее немецкое издание Bild сообщило о том, что 26-летний футболист будет стоить «Боруссии» € 10 млн.
«Смолов? Мы не намерены продавать своих лидеров. Обычная забава межсезонья — комментировать слухи о переходе футболистов — не для нас. Нас удивляет, когда многие футбольные специалисты и болельщики хотят, чтобы лучшие российские футболисты уехали за границу.
Мы считаем, что наш чемпионат должен становиться сильнее, поэтому не хотим продавать своих лидеров ни за какие деньги. Конечно, мы не можем не учитывать мнения спортсменов, но у них есть действующие контракты, и они должны их исполнять», — цитирует Хашига «Спорт-экспресс».