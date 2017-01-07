Хуммельс: всегда говорю сам с собой и ругаюсь на себя, если делаю что-то не так

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс признался, что привык ругать себя в случае допущения ошибок.
«Я всегда разговариваю с самим собой на поле и ругаюсь на себя, если что-то делаю неправильно. Я всегда так делал, несмотря на то что тренеры в юношеской команде ругали меня за это. Но мне так проще.
По-моему, я продолжаю развиваться и как футболист, и как человек. Хочу продолжить в том же темпе. В Дохе тренировки заметно интенсивнее, чем в обычное время. Считаю, что это пойдёт нам на пользу и мы заложим фундамент на оставшуюся часть сезона. Сбор достаточно короткий, но у нас есть возможность хорошо потренироваться и успеть восстановиться», — цитирует Хуммельса сайт «Баварии».