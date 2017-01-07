Кадиев: всё это время Керимова в «Анжи» нагло обманывали

Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев рассказал, как приобрёл махачкалинский клуб у Сулеймана Керимова, а также ответил на вопросы о будущем команды.
«Кто выступил инициатором смены владельца клуба? Инициатива, скорее, исходила от Сулеймана Абдусаидовича Керимова. Он за шесть лет вложил огромные личные средства – миллиард и 400 миллионов. И ноль результата по большому счёту. Потому что всё это время Керимова, считаю, просто нагло обманывали в клубе. В конце концов он разочаровался, возникла элементарная апатия. Но нельзя же совсем закрыть клуб и футбол в республике?
Задача „Анжи“ — сохранить прописку в Премьер-Лиге. Девятое место займём, седьмое или двенадцатое — какая разница? На ведущие роли в чемпионате России мы пока всё равно претендовать не можем. Естественно, буду привлекать в основном российских футболистов и отдавать предпочтение молодым. Пока будем играть на «Анжи-Арене» в Каспийске, стадион в Махачкале не лицензирован. В следующем сезоне, скорее всего, переедем на «Динамо». Многое будет зависеть от отношений, которые сложатся с «Анжи-Ареной». В настоящий момент она не принадлежит Керимову, он платит аренду.
Ко мне есть вопросы со стороны ФБР? Это у меня вопросы ко всем этим негодяям. Творят, что угодно, вы разве не знаете? Ни общаться с ними, ни говорить о них не хочу. Собака лает, караван идёт. Мне совершенно всё равно, кто меня в этой Америке разыскивает и что они обо мне думают. Если верить их досье, я вообще во всём виновен, разве что детей не ем», — сказал Кадиев в интервью «Советскому спорту».