Жиру: в первом тайме «Арсенала» на поле не было

Форвард «Арсенала» Оливье Жиру прокомментировал победу команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Престоном». Встреча проходила в Престоне на стадионе «Дипдейл» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «канониров». Жиру забил решающий мяч на 89-й минуте.
«Мы хотели начать матч лучше, чем в прошлый раз, когда пришлось отыгрывать три мяча у „Борнмута“, но „Престон“ удивил нас своей страстью. В первом тайме мы не играли. После перерыва получилось вернуться в игру и показать характер.
Соперник действовал очень интенсивно, в первом тайме на поле не было „Арсенала“. Спасибо болельщикам нашего клуба, которые великолепно себя проявили», — сказал Жиру в эфире BT Sport.