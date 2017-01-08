«Эспаньол» расторгнет контракт с Демикелисом

Защитник «Эспаньола» Мартин Демикелис в ближайшее время станет свободным агентом. По данным Marca, аргентинский футболист договорился с «попугайчиками» о досрочном расторжении контракта, который заканчивается летом этого года.
Демикелис недоволен количеством игрового времени, которое он получил в Испании. 36-летний игрок перешёл в «Эспаньол» летом 2016 года после ухода из «Манчестер Сити» и принял участие лишь в двух матчах Примеры. После расторжения контракта Демикелис не намерен заканчивать карьеру и будет искать новый клуб.