Рашфорд: голы в начале матча с «Редингом» избавили «МЮ» от лишних нервов

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился впечатлениями от разгрома «Рединга» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу манкунианцев. Рашфорд оформил дубль.
«Было очень важно быстро забить, это позволило команде чувствовать себя уверенно. Раньше мы уже видели, как команды из низших дивизионов побеждают топ-клубы в концовках. Голы на старте матча избавили нас от лишних нервов. Чтобы побеждать, нужно с уважением отнестись к сопернику и показать правильное отношение, и мы это сделали», — цитирует Рашфорда официальный сайт «МЮ».