Конте: Гвардиола тратит много энергии, пытаясь привить командам свою философию

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о словах наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о том, что он не планирует продолжать тренерскую карьеру, когда ему исполнится 60 лет.
«Я очень уважаю Гвардиолу. Когда у тренера есть философия, которую он пытается привить каждой команде, в которой работает, специалист тратит много энергии. Иногда случаются периоды в жизни, когда ты устаёшь. Сначала ты 20 лет играешь в футбол и тренируешься каждый день, а затем сразу превращаешься в тренера – это очень энергозатратно. Я говорю не о физической, а о психологической усталости. В какие-то моменты может случиться так, что начинаешь задумываться об уходе из футбола. Однако я уверен, что Хосеп хочет продолжить работать ещё долгое время», — цитирует Конте The Telegraph.