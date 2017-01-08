Бывший полузащитник «Динамо» Мисимович завершил карьеру

Бывший футболист сборной Боснии и Герцеговины Звездан Мисимович, известный в России по выступлению за московское «Динамо», решил закончить карьеру игрока в возрасте 35 лет, сообщает Klix.ba.
Последним клубом полузащитника был китайский «Гуйчжоу Жэньхэ». За «Динамо» Мисимович выступал в 2011-2012 годах. Наиболее яркий период карьеры футболиста прошёл в «Вольфсбурге», с которым в сезоне-2008/09 Мисимович выиграл чемпионат Германии. За национальную сборную полузащитник провёл 84 матча и забил 26 мячей.
В марте 2015 года Мисимович уже объявлял о завершении карьеры, но шесть месяцев спустя вернулся в «Гуйчжоу Жэньхэ».