Конте: «Челси» попробует найти возможности для усиления в январе

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что клуб по возможности будет искать усиления в это трансферное окно, но при этом отметил, что доволен имеющимся у него составом.
«Клуб знает мою позицию. В январе сложно сделать качественные приобретения, но мы попробуем найти возможности для усиления. Сейчас мы продолжаем работать с теми, кто есть у нас в наличии. К нам возвращается Аке, кроме того в команде работают Кенеди и Мусонда. Мне как тренеру важно максимально использовать доступные возможности и принимать на их основе соответствующие решения.
Мы возглавляем турнирную таблицу с этими игроками, и я благодарен им за это. Если у нас будут возможности усилить состав, мы сделаем это, но сейчас я доволен теми, кто есть у меня в распоряжении», — заявил итальянский специалист, слова которого приводит официальный сайт «Челси».