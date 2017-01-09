Хавбек «Астаны» Максимович сообщил, что переходит в «Валенсию»

Полузащитник «Астаны» Неманья Максимович сообщил, что продолжит карьеру в «Валенсии».
«Валенсия» является великим клубом. С ними было легко договориться. У меня было несколько предложений от одних из самых лучших клубов Европы, но затем представилась возможность поработать в «Валенсии». Мой контракт с «Астаной» истекал через полгода, поэтому клубы быстро договорились между собой. Надеюсь, через пять-шесть дней обо всём объявят официально», – приводит слова Максимовича AS.
21-летний Максимович перешёл в «Астану» из «Домжале» в 2015 году. В минувшем сезоне чемпионата Казахстана он провёл 31 матч и забил три гола.