Лам: Алькантара был в очень хорошей форме, и жаль, что он получил повреждение

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам выразил сожаление по поводу того, что полузащитник команды Тьяго Алькантара из-за травмы выбыл из строя. Футболист сборной Испании получил повреждение бедра во время сбора немецкого гранда в Катаре и на некоторое время выбыл из строя.
«До травмы Тьяго мы могли быть вполне довольны тем, как обстоят наши дела. Алькантара был в очень хорошей форме, и жаль, что он получил повреждение. Тем не менее нам не следует расстраиваться: у нас отличные футболисты, и мы можем задействовать нескольких игроков на этой позиции», — приводит слова Лама интернет-портал Goal.