Власти Германии просят граждан использовать кодовое слово в случае опасности от ультрас

Власти Германии опасаются столкновения между фанатами сборных Англии и Сербии, которые сегодня, 16 июня, встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы. Немецкие власти просят использовать граждан кодовое слово «Панама» в случае потенциальной угрозы им со стороны ультрас. Об этом сообщает AS.

По информации источника, матч между сборными Англии и Сербии признан зоной повышенного риска и требует усиления мер безопасности. В связи с этим в городе будут дислоцированы 3000 сотрудников местной и федеральной полиции.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато. Матч начнётся в 22:00 мск.

Последний раз сборные Сербии и Англии встречались в товарищеском матче в 2003 году. В том противостоянии английская национальная команда одержала победу со счётом 2:1.

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