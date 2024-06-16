Полиция оцепила улицу рядом с фанатами Нидерландов после нападения мужчины с киркой

Полиция оцепила улицу Репербан в Гамбурге, недалеко от фан-зоны, в которой располагаются болельщики сборной Нидерландов, после того, как произошёл инцидент с нападением мужчины с киркой на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает журналист New-York Times Рори Смит в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Соцсети журналиста Рори Смита

Инцидент произошёл перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 Польша – Нидерланды, который состоится сегодня, 16 июня.

По информации Bild, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огонь, поскольку разъярённый мужчина с киркой набросился на болельщиков и на самих полицейских.

Сначала полиция применила перцовый баллончик, а только затем огнестрельное оружие. Как сообщает Bild, у нападавшего был при себе коктейль Молотова. Подчёркивается, что этот мужчина получил ранение в ногу. На текущий момент ему оказывается медицинская помощь.