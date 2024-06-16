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Игрок сборной Сербии Влахович высказался о предстоящем матче с Англией на Евро-2024

Игрок сборной Сербии Влахович высказался о предстоящем матче с Англией на Евро-2024
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Нападающий сборной Сербии Душан Влахович высказался о предстоящем матче с Англией в 1-м туре чемпионата Европы в Германии. Встреча состоится сегодня, 16 июня, в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рассчитываем только на одно: отдать всё, что у нас есть, показать болельщикам, что мы выкладываемся на 200%, что мы боремся за каждый мяч, чтобы они могли видеть наше желание победить. Вам не нужно что-то придумывать, если вы проиграли, но отдали все силы. В таком случае никто не сможет вас критиковать. Вы проиграли только потому, что другая команда была сильнее. Мы начнём с матча с Англией, одной из сильнейших команд мира, и это будет крайне сложно. Мы выйдем на поле, чтобы победить, но нам придётся выложиться полностью. В этом матче нам нечего будет терять», — приводит слова Влаховича издание L’Equipe.

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