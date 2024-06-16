Полиция Гамбурга прокомментировала нападение во время шествия фанатов на Евро-2024

Полиция Гамбурга прокомментировала нападение мужчины с киркой во время шествия фанатов перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 Польша – Нидерланды, который состоится сегодня, 16 июня.

«В Санкт-Паули (квартал в Гамбурге. – Прим. «Чемпионата») cейчас проводится крупная полицейская операция. Согласно первоначальным данным, неизвестный угрожал полицейским киркой и зажигательным устройством. Затем полиция применила огнестрельное оружие. Нападавший был ранен и в нынешний момент находится на лечении», — сообщает полиция в социальной сети X (ранее Twitter).

Сначала полиция применила перцовый баллончик, а только затем огнестрельное оружие. Как сообщает Bild, у нападавшего был при себе коктейль Молотова. Подчёркивается, что этот мужчина получил ранение в ногу. На текущий момент ему оказывается медицинская помощь.

Напомним, матч Польша – Нидерланды пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.