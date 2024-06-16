Дмитрий Черышев рассказал, что его больше всего впечатлило на старте Евро-2024

Известный российский футбольный тренер Дмитрий Черышев ответил на вопрос, что его большего всего впечатлило на старте Евро-2024.

«Самое большое впечатление на старте Евро — это большое количество голов. Это говорит или об очень грамотной игре в атаке, или о неграмотной игре в обороне. Но результативность сборных меня радует», — сказал Дмитрий Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, чемпионат Европы по футболу — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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