Видео: что было после нападения на полицию во время Евро-2024

Появилось видео того, что произошло после нападения мужчины с киркой на полицию во время шествия фанатов перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 Польша – Нидерланды, который состоится сегодня, 16 июня.

Напомним, по информации Bild, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огонь, поскольку разъярённый мужчина с топором набросился на болельщиков и на самих полицейских. Сначала полиция применила перцовый баллончик, а только затем огнестрельное оружие. У нападавшего был при себе коктейль Молотова. Подчёркивается, что этот мужчина получил ранение в ногу.

Матч Польша – Нидерланды пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.