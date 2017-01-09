Хеккинг не намерен зимой приобретать игроков для «Боруссии» М

Новый главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг отметил, что его устраивает нынешний состав команды. Хеккинг сказал это в ответ на вопрос о том, собирается ли клуб приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.
«Я, как и спортивный директор нашего клуба Макс Эберль, не люблю приобретать игроков зимой. Вполне доволен составом команды. У меня нет проблем с тем, чтобы играть во втором круге с этими футболистами. То, что я видел до сих пор, внушает надежду», — цитирует Хеккинга Sport Bild.
После домашнего матча 16-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (1:2) руководство «Боруссии» приняло решение уволить с поста главного тренера Андре Шуберта, которого сменил Хеккинг. Команда с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.