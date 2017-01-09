Скрипченко: в «Крыльях Советов» на сегодняшний день потрясений не происходит

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал, какую задачу перед командой он ставит на оставшуюся часть чемпионата, и поведал по поводу финансового положения в самарском клубе.
«Сегодня мы так далеко вперед не заглядываем. Остаётся 13 игр. Естественно, мы улучшили своё турнирное положение. Оно нам позволяет находиться в хорошем эмоциональном состоянии и с оптимизмом смотреть в будущее. Но, естественно, вся борьба – во второй части чемпионата. Свободно с нашим 15 очками ситуация чувствовать себя не позволяет. Поэтому задача – сохранить команду в Премьер-Лиге.
Можно ли сказать, что в «Крыльях» стабильность? По крайней мере на сегодняшний день у нас всё хорошо, потрясений не происходит. Это главное. Мы хорошо встретили Новый год и во всеоружии подходим к сборам. Рассчитываем на всех игроков, кто был в осенней части чемпионата, кроме, естественно, Цаллагова. Если интерес к конкретным игрокам у кого-то появится во время сборов, будем рассматривать предложения. Пока говорить о том, что по кому-то есть конкретика, не приходится», — цитирует Скрипченко «Советский спорт».