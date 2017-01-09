Маскерано: я не могу отрезать себе руку

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано прокомментировал один из эпизодов выездного матча 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:1), который вызвал дебаты. Мяч после удара одного из соперников попал в руку аргентинского игрока, находящегося в своей штрафной площадке. Арбитр встречи пенальти в ворота сине-гранатовых не назначил.
«У нас теперь такая фаза, что мы пропускаем столько, сколько забиваем. Нам нужно продолжать совершенствовать свою игру. Что же касается вызывающих полемику действий, то журналисты способны сравнивать тот или иной случай игры рукой. Я не могу отрезать себе руку. Пусть судят, основываясь на том, была ли игра рукой умышленной. Другое дело, когда футболист намеренно играет рукой», — приводит слова Маскерано Marca,