Н'Зонзи: интерес «Барселоны» льстит мне, но я даже и не думаю об этом

Полузащитник «Севильи» Стивен Н'Зонзи прокомментировал интерес к нему некоторых ведущих клубов Европы. В последнее время, в частности, сообщали о «Барселоне» и «Манчестер Сити».
«Интерес «Барселоны» льстит мне, но об этом пишут лишь в СМИ. Я сам даже и не думаю об этом, поскольку счастлив в «Севилье». Однако важно то, что моё имя упоминается в связи с сильными клубами. Это является знаком того, что я играю хорошо», — приводит слова футболиста FourFourTwo.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уже начал переговоры с андалусским клубом на предмет приобретения Н'Зонзи. Действующий контракт игрока с «Севильей» заканчивается летом 2019 года.